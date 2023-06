Liga: Barcellona sconfitta indolore, il Valencia si salva

MADRID - Nella Liga spagnola arriva l’ultimo verdetto del campionato: il Valencia si salva, il Valladolid retrocede in Segunda Divisione. Nell’ultima giornata di campionato il Barcellona cade a Vigo, scoppiettante pareggio tra Espanyol e Almeria. Pareggi tra Betis e Valencia e Elche-Cadice.

Barcellona sconfitta indolore

Il Celta Vigo batte a sorpresa il Barcellona per 2-1: decide una doppietta di Veiga. I padroni di casa trovano il vantaggio in chiusura di primo tempo, e raddoppiano a metà ripresa. Gli ospiti riaprono la partita con un colpo di testa di Fati.

Celta Vigo-Barcellona 2-1, tabellino e statistiche

Il Valencia si salva in extremis

Il Valencia pareggia a Siviglia contro il Betis; i padroni di casa sbloccano il risultato dopo sessanta secondi con Perez, la squadra valenciana trova il pareggio nella ripresa grazie a Diego Lopez; è un gol pesantissimo che vale la salvezza.

Betis Siviglia-Valencia 1-1, tabellino e statistiche

Il Valladolid non passa e retrocede

Il pareggio casalingo del Valladolid con il Getafe condanna i padroni di casa che retrocedono nella seconda divisione spagnola. La sfida è stata intensa ma non bella, il Getafe - coinvolta nella lotta per non retrocedere - ha giocato una partita difensiva portando a casa un punto decisivo.

Valladolid-Getafe 0-0, tabellino e statistiche

Espanyol-Almeria, sfida pirotecnica

L’Espanyol pareggia 3-3 contro l’Almeria: ospiti in vantaggio con Toure, pareggio dei padroni di casa grazie a Puado. In avvio di ripresa arriva il raddoppio dell’Espanyol grazie al difensore francese Pierre-Gabriel. Ma poco dopo Embarba riporta il risultato in parità. Ma i catalani tornano ancora avanti grazie al gol dell’italiano Koleosho. Nel finale Embarba segna il definitivo tre a tre su calcio di rigore.

Espanyol-Almeria 3-3, tabellino e statistiche

Il Cadice si illude, l’Elche pareggia

L’Elche pareggia per 1-1 con il Cadice; l’ex laziale Escalante firma il vantaggio degli ospiti, Boye riporta il risultato in parità.

Elche-Cadice 1-1, tabellino e statistiche