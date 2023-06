Terremoto Osasuna, Europa a rischio: cosa succede

L'Uefa potrebbe estromettere l'Osasuna dalle coppe europee: ecco perché

Come riportato dal Mundo Deportivo, la partecipazione dell'Osasuna alla prossima Conference League potrebbe essere a serio rischio. Il motivo? L'Uefa ha aperto un dossier in merito alla condanna da parte della Corte Suprema dei membri del CdA del club navarro per reati di falso in bilancio, appropriazione indebita e corruzione risalenti alle stagioni 2012/13 e 2013/14. L'Osasuna è accusato di aver truccato una partita giocata con il Betis. Non solo, lo stesso allenatore dell'Osasuna di quei tempi, Angel Luis Vizcay, ha rivelato che vi furono altri due casi di corruzione. La Uefa si dovrà pronunciare in merito alla posizione dell'Osasuna. In caso di estromissione, a prendere il posto dell'Osasuna dovrebbe essere l'Athletic Bilbao, classificatosi all'ottavo posto in campionato.