Il Valencia attacca Rodrygo: "Ha mentito sui cori razzisti a Vinicius"

Il Valencia ha pubblicato un lungo comunicato, accusando Rodrygo di aver mentito sui cori razzisti partiti dal Mestalla e indirizzati a V inicius nel corso dell'ultima sfida di campionato tra Valencia e Real Madrid. Il brasiliano, dal ritiro della nazionale, che sarà impegnata in una gara amichevole contro il Guinea, ha detto: "Molte persone dicono che la Spagna è razzista. Penso che la Spagna non sia un paese razzista, c'è razzismo in tutto il mondo. Ci sono persone razziste, ma il paese in sé non lo è. Ero sul campo, ho visto tutto lo stadio gridare 'scimmia' . Succede anche a me, sono nero anch'io".

Il comunicato del Valencia contro Rodrygo

Parole che hanno scatenato la reazione del club spagnolo. "Il Valencia CF si rammarica e nega categoricamente le false dichiarazioni del giocatore Rodrygo Goes, in cui afferma che tutti i nostri tifosi hanno pronunciato cori razzisti all'interno dello stadio", ha scritto il club. "Tali manifestazioni sono gravi bugie che contribuiscono a stigmatizzare in modo totalmente ingiusto una tifoseria esemplare come quella del Valencia", continua il club, che chiede a Rodrygo di rettificare le sue parole, "come ha già fatto il suo tecnico Carlo Ancelotti. Il Valencia CF si riserva il diritto di adottare le misure legali appropriate per difendere l'onore del nostro club e dei nostri tifosi. Ai giocatori deve anche essere richiesto di essere rigorosi e responsabili quando fanno dichiarazioni".