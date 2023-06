"Atletico Madrid, offerta folle per Morata dall'Arabia Saudita"

Alvaro Morata continua ad attirare interessi sul mercato. L'attaccante spagnolo dell' Atletico Madrid è sempre infatti tra i più chiacchierati per via delle sue numerose esperienze in quasi tutti i principali campionati europei.

Atletico Madrid, l'Al-Taawon piomba su Morata

Secondo quanto riportato da Marca, l'Al-Taawon sarebbe disposto a fare follie per l'attaccante ex Juventus. Pur di portarlo in Arabia Saudita, il club gli garantirebbe infatti uno stipendio da 50 milioni di euro all'anno. Una cifra folle, ben oltre le possibilità economiche di quasi tutti i club europei. Morata vorrebbe comunque rimenere in Europa per motivi familiari e per continuare a confrontarsi con un calcio competitivo, ma sta valutando la ricchissima proposta. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, non è da escludere un ritorno in Italia con Juventus e Milan che restano interessate al calciatore.