Benitez torna in panchina: ripartirà dalla Liga, è ufficiale

Il Celta Vigo si fa un super regalo per l'anno del centenario. Il club spagnolo, infatti, annuncia un "principio di accordo" con Rafa Benitez per le prossime tre stagioni. C'è intesa, dunque, in attesa della firma e dell'ufficialità che, si legge nella nota ufficiale, "arriverà a luglio". Il primo passo era accontentare lo spagnolo da un punto di vista economico e di programmi e il Celta ci è riuscito.