Real, Ronaldo e la frase su Vinicius: "Non sapeva usare il sinistro"

ROMA - "Vinicius jr prima di arrivare al Real Madrid non sapeva controllare il pallone con il sinistro". Un'entrata 'in tackle' sui club brasiliani da parte di una leggenda del calcio verdeoro come Ronaldo il 'Fenomeno' .

Ronaldo e la frase su Vinicius

"Al Flamengo non lo hanno preparato correttamente, perché non hanno migliorato il suo sinistro né i suoi fondamentali tecnici e la sua percezione del tempo e dello spazio nel campo. È migliorato solo quando è andato via - ha aggiunto durante il podcast 'Mano a Mano' l'ex attaccante, riferendosi ancora a Vinicius jr arrivato in Spagna a 18 anni nel 2018 -. Per tanti anni dal Brasile sono partiti tanti talenti grezzi, proprio come Vinicius che è poi migliorato tanto grazie a programmi di allenamento, metodologie professionali e con l'aiuto di grandi professionisti. In due anni è cambiato come passando dal giorno alla notte e oggi è il giocatore più decisivo e determinante del calcio mondiale".

Ronaldo e il futuro del Brasile

Una situazione destinata a cambiare grazie agli sforzi della federazione: "Il Brasile compirà un salto in avanti nei prossimi cinque o sei anni perché la Cbf ha investito molto sui corsi per allenatori", ha affermato con convinzione Ronaldo, oggi proprietario del Valladolid in Spagna. Ma per la Nazionale, intanto, il Brasile ha scelto un italiano come Carlo Ancelotti che entrerà in carica dal 2024...