Jude Bellingham si è già preso il Real Madrid

HOUSTON (USA) - Secondo successo sul suolo statunitense per il rinnovato Real Madrid, che dopo aver avuto la meglio sul Milan s’impone per 2-0 sul Manchester United. Al NRG Stadium di Houston il grande protagonista è Jude Bellingham, che schierato nuovamente da mezza punta sblocca, dopo appena una manciata di minuti, la gara. Nel finale, una rete in acrobazia dell’altro nuovo acquisto Joselu fissa il definitivo 2-0. Sconfitta, invece, per il Barcellona, che dopo aver dovuto annullare il primo match della tournée americana con la Juventus a causa del focolaio di gastroenterite, si arrende davanti all’Arsenal di Mikel Arteta. Gara spettacolare, che si chiude con uno scoppiettante 5-3 per i gunners, a segno con Saka, Havertz, Fabio Vieira e Trossard, autore di una doppietta. Di Lewandowski, Raphinha e Ferran Torres i gol dei blaugrana, che puntano a rifarsi, sabato notte, quando se la vedranno all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, proprio col Real Madrid nel primo Clasico della stagione.

TUTTO SULLA LIGA È subito Bellingham! A tre giorni dalla remontada sul Milan, con il 3-2 finale sui rossoneri dopo il doppio svantaggio iniziale, i blancos s’impongono anche sul Manchester United. Rispetto al confronto con i ragazzi di Stefano Pioli, Carlo Ancelotti rivoluziona il suo undici di partenza, confermando i soli Lunin, Carvajal e Bellingham. E proprio quest’ultimo, mantenuto come vertice alto del nuovo rombo di centrocampo merengue, rompe gli equilibri dopo appena cinque minuti. Lancio chilometrico di Antonio Rudiger dalle retrovie, controllo perfetto dell’ex Borussia Dortmund al limite dell’area e pallonetto immediato che non lascia scampo a Onana. Per il 2-0 finale bisogna attendere gli ultimi scampoli della ripresa, ma ne vale ampiamente la pena. A realizzare il raddoppio ci pensa l’altro nuovo acquisto Joselu, che servito dalla destra da Lucas Vazquez, s’inventa una spettacolare rovesciata che lascia di sasso l’ex portiere dell’Inter. Secondo successo nella tournée stelle e strisce per il Real Madrid. Prima battuta d’arresto dell’estate, invece, per gli uomini di Erik Ten Haag, che venivano dalle tre vittorie su Leeds, Arsenal e Lione, in cui avevano messo insieme 5 reti senza subirne nessuna.

L’Arsenal ribalta il Barça Inizia con una mezz’oretta abbondante di ritardo il secondo incrocio anglo-iberico della notte, a causa del traffico di Los Angels, che complica l’arrivo dell’Arsenal al SoFi Stadium. Anche in questo caso, la gara si sblocca subito a favore della rappresentante della Liga. Il Barça, che si affida a un ortodosso 4-3-3, in cui si fanno notare i due rinforzi estivi Oriol Romeu e Gundogan, in un terzetto di centrocampo completato da Pedri, si porta avanti col solito Lewandowski, che al 7’ ribatte in rete dopo una corta respinta di Ramsdale su un primo tentativo di Raphinha. I gunners reagiscono rabbiosamente e, prima del quarto d’ora, Bukayo Saka trova l’immediato pareggio, approfittando di una dormita di Christensen. Lo stesso Saka, varcato il 20’, sparacchia sul fondo un rigore causato da un fallo di mano di Ronald Araujo. Dopo diversi minuti di autentica sofferenza, a tornare avanti sono i blaugrana, grazie a una punizione di Raphinha avvelenata da un tocco in barriera di Odegaard. Prima dello scadere della prima frazione, però, i londinesi riacciuffano il secondo pari con un tocco sotto rete dell’ex Chelsea, Kai Havertz. Ad inizio ripresa, il Barça si ripresenta con un undici totalmente rinnovato e incassa subito il gol di Trossard, che completa il sorpasso dei gunners con un digonale chirurgico che non lascia scampo ad Iñaki Peña. L’attaccante belga, a una decina di minuti dal termine, completa la sua doppietta. Nel finale, Ferran Torres per il Barça e Fabio Vieira, per l’Arsenal, fissano il 5-3 finale. Vittoria meritata per gli inglesi, apparsi decisamente più avanti a livello di condizione fisica rispetto ai blaugrana, che lasciato alle spalle il focolaio di gastroenterite, contano di presentarsi al meglio fin dal Clasico di sabato prossimo.

