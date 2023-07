Il Real Madrid perde Guler: lesione al menisco del ginocchio destro

MADRID (SPAGNA) - Parte subito in salita la stagione di Arda Guler al Real Madrid. Il 18enne talento turco, fanno sapere i 'Blancos' in una nota, "ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio destro". Il classe 2005 è arrivato al Real Madrid in questa sessione di mercato, proveniente dal Fenerbahce, dopo un lungo tira e molla a distanza con il Barcellona e il Milan.