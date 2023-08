Il Real Madrid conquista Bilbao, ma perde Militao

BILBAO (SPAGNA) - Vittoria amara per il Real Madrid, che sbanca il San Mames di Bilbao, ma dopo Courtois rischia di perdere per diverso tempo anche Eder Militao, a sua volta vittima di un infortunio al ginocchio che appare piuttosto serio. Le buone notizie per Ancelotti arrivano dalla convincente prova del rombo di centrocampo, con il debuttante Jude Bellingham subito protagonista con una grande prestazione e il gol del raddoppio, che ha fatto seguito alla rete iniziale di Rodrygo.

TUTTO SULLA LIGA Linea verde Il Real Madrid riparte senza il Pallone d’Oro Benzema, emigrato in Arabia Saudita, e Thibaut Courtois, che si perderà gran parte della stagione a causa della rottura del crociato del ginocchio destro. Ancelotti fa di necessità virtù, in attesa del sempre possibile arrivo di Mbappé, e si affida al secondo portiere Lunin tra i pali e alla versione più sbarazzina del suo rombo di centrocampo, con Tchouameni davanti alla difesa, spalleggiato da Valverde e Camavinga, col colpo estivo Jude Bellingham confermato come vertice alto, alle spalle dei due attaccanti brasiliani Rodrygo e Vinicius. Partono dalla panchina gli eterni Modric e Kroos. Valverde risponde col suo 4-2-3-1, puntando forte sui fratelli Nico e Iñaki Williams in avanti.

Subito Bellingham I leoni baschi partono a ritmi altissimi, ma il Real regge alla forza d’urto iniziale dei volenterosi rivali e, poco prima della mezz’ora, alla prima occasione, passano con il lesto Rodrygo, che anticipa Lekue e sorprende sul primo palo il non impeccabile Unai Simon. Una volta avanti, i blancos crescono esponenzialmente e, una manciata di minuti dopo, sfiorano l’immediato raddoppio, con Unai Simon che devia sul palo un colpo di testa da posizione angolata di Alaba. Il 2-0, comunque, arriva poco dopo, con il debuttante Bellingham che insacca con una velenosa parabola che batte a terra prima di scavalcare il portiere locale.

Piove sul bagnato La ripresa si apre con una mezza rivoluzione tra i baschi che coinvolge gli impalpabili Nico Williams, Unai Gomez e Muniain, sostituiti da Berenguer, Sancet e Guruzeta. Dopo cinque minuti, cala il gelo al San Mames, quando Militao, dopo un movimento innaturale del ginocchio, crolla a terra. Nuova mazzata per Ancelotti, dopo l’infortunio di Courtois. Il brasiliano, visibilmente dolorante, deve cedere il posto a Rudiger. Nei minuti successivi, tra i blancos, appaiono anche gli incombustibili Kroos e Modric, ma il risultato non cambia più. Primi tre punti per il Real Madrid. Domani tocca al Barça, che con Ilkay Gundogan iscritto sul filo di lana, visitano il sempre insidioso Getafe.

