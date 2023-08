Liga, successi esterni per Osasuna e Betis: Celta e Villarreal ko

Celta Vigo-Osasuna 0-2: tabellino e statistiche

Il Betis Siviglia batte il Villarreal in trasferta

Successo in trasferta per il Betis Siviglia, che batte 2-1 il Villarreal. Ospiti in vantaggio al 20' con Perez che sfrutta un bell'assist di Luiz Henrique; pareggio dei padroni di casa con Cuenca al 61'. In pieno recupero arriva la rete del definitivo 2-1 per il Betis, siglata da Willian Josè.

