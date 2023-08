Barcellona, solo un pari nell’interminabile trasferta di Getafe

MADRID (SPAGNA) - Deludente pareggio per il Barça, fermato sul nulla di fatto nell’indigesto Coliseum Alfonso Perez di Getafe. Gara interminabile, con 10 minuti di recupero nel primo tempo e oltre 15 nella ripresa, in cui saltano i nervi a più di un protagonista. A farne le spese, il nervosissimo Raphinha tra i blaugrana, che si fa cacciare al termine del primo tempo, e Jaime Mata che si guadagna il rosso attorno all’ora di gioco, ripristinando la parità numerica. Espulso anche Xavi. A nulla servono le apparizioni del baby Yamal e del pimpante Ansu Fati, che vivacizzano l’incandescente finale, ma non trovano il modo di superare David Soria.

TUTTO SULLA LIGA I rinforzi Nelle ultime ore, il Barça è riuscito a iscrivere i nuovi acquisti Gundogan e Oriol Romeu, per il sollievo di Xavi, che schiera l’ex City largo a sinistra, preferendolo a Gavi. L’ex Girona, invece, si piazza sulla mediana, per prendere il posto di Busquets, che insieme a Jordi Alba ha raggiunto Messi a Miami. Davanti, tocca a Raphinha spalleggiare Lewandowski. Bordalas risponde con il suo abbottonatissimo 4-4-2, con Latasa e Jaime Mata in avanti.

Raphinha da rosso Ne viene fuori una gara scorbutica, che si apre con una prima occasionissima per gli azulones, con Latasa, lanciato da Mitrovic, che sfugge a Koundé, ma si perde sul più bello. Per il primo tentativo del Barça tocca attendere il 26’, e uno spunto di Oriol Romeu, che ci prova con un diagonale da fuori area che esce di poco. Altri dieci minuti e il vivace Raphinha, pescato da un lancio chilometrico di Koundé, impegna severamente David Soria, la palla schizza su Mitrovic e, poi, sbatte sul palo, per il sollievo del Coliseum Alfonso Perez. Tra mille scaramucce, i nervi si fanno sempre più tesi e, alla fine, Raphinha perde la testa e rifila una manata a Gaston Alvarez, meritandosi il cartellino rosso. La prima frazione si chiude con un recupero esagerato di dieci minuti.

Partita eterna Tra i due tempi, Xavi si riorganizza e richiama il centrale Christensen per inserire l’esterno offensivo Abde, col diligentissimo Frenkie de Jong che retrocede di qualche metro, sulla linea dei difensori. Tra i locali, invece, appare Portu per Mitrovic. Una decina di minuti e Jaime Mata si guadagna il secondo cartellino giallo per un entrataccia su Ronald Araujo. Parità numerica ripristinata. Poi, si fa cacciare anche Xavi, che protesta a seguito di un possibile fallo di Djené su Abde, lanciato a rete. Col risultato che non si schioda, appaiono tra i blaugrana i vivaci Ansu Fati, Gavi e Yamal. Nonostante il forcing finale e un recupero fiume di oltre 15 minuti complessivi, in cui il Barça protesta per un possibile rigore di Iglesias su Araujo, la parità non si spezza. Solo un punticino per i catalani. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA