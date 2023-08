Real, Ancelotti: "Sono totalmente d'accordo con Guardiola". Ecco perché

MADRID - Carlo Ancelotti si schiera al fianco Pep Guardiola , tecnico del City che sta continuando a vincere trofei su trofei : "Sono d'accordo con Guardiola. Provano ad aumentare lo spettacolo inserendo più partite. Vedono che il calcio non è divertente e pensano di aumentare lo spettacolo per guadagnare di più ma chi ne risente sono i giocatori". L'allenatore del Real Madrid poi mette il focus sull'ipotesi delle telecamere dentro lo spogliatoio che il suo club ha boicottato fin dall'inizio: "Penso che il Real abbia il diritto di non cedere. Avere una telecamera negli spogliatoi non ha senso".

Real, Ancelotti sfida l'Almeria in emergenza

Sulla sfida contro l'Almeria, Ancelotti ha spiegato: “E’ una squadra con una grande organizzazione. Sarà una partita divertente. Noi vogliamo ripetere la gara di Bilbao". Ancelotti dovrà far fronte ad alcuni infortuni in allenamento, come quello di Camavinga per un sovraccarico alla gamba sinistra ("decideremo domani"), e quello di Courtois operato per una lesione al crociato. In porta è arrivato Kepa nel frattempo. Il tecnico, dunque, attingerà anche al vivaio con giovani come Nico Paz e Marvel: "Siamo ben coperti e abbiamo giocatori del settore giovanile".

