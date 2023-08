Liga: il Valencia vince ancora, prima gioia per il Villarreal

VALENCIA (SPAGNA) - Il Valencia vince ancora e dopo aver superato il Siviglia a domicilio al debutto nella Liga si ripete tra le mura amiche del 'Mestalla' superando il Las Palmas. A firmare la seconda vittoria in campionato è Pepelu, che al 74' trasforma il rigore concesso dopo un intervento del Var per un fallo di mano in area di Munoz: l'1-0 consente alla squadra di Baraja di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno.