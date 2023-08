Real Sociedad-Celta Vigo 1-1: Gabri Veiga resta a guardare, lo aspetta il Napoli

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Solo panchina per Gabri Veiga, destinato al Napoli e rimasto a guardare nell'anticipo della 2ª giornata di Liga che ha visto il 'suo' Celta Vigo strappare il pari nel finale (1-1) sul campo della Real Sociedad. E se al debutto in campionato contro il Girona il tecnico Rafa Benitez gli aveva concesso l'ultimo quarto d'ora, stavolta il centrocampista non si è alzato dalla panchina in attesa del suo trasferimento alla corte di Rudi Garcia (impegnato quasi in contemporanea a Frosinone). Ad aprire le danze alla 'Reale Arena' di San Sebastian è Barrenetxea che porta avanti i padroni di casa al 22', una rete a cui risponde al 94' Mingueza che consente agli ospiti di salire quota 2 punti proprio come la Real Sociedad.