Liga: pari senza reti tra Betis e Atletico Madrid, tris del Girona

SIVIGLIA (SPAGNA) - Pari senza reti a Siviglia nel match tra Betis e Atletico Madrid allo stadio 'Benito Villamarín', valido per la seconda giornata della Liga. Ai 'Colcheneros' di Simeone, che come la formazione andalusa di Pellegrini con questo punto sale a quota 4 in classifica (a -2 da Real Madrid e Valencia), non basta nemmeno l'ingresso dell'ex juventino Morata nella ripresa (in attacco titolari Depay e Griezmann) per trovare la via del gol.