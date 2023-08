Liga, Lamela non basta al Siviglia: ko contro l'Alaves. Rayo in vetta

VITORIA-GASTEIZ (SPAGNA) - Primi tre punti per l'Alaves e Siviglia invece ancora a secco dopo due giornate nel primo dei due posticipi della Liga. Nella seconda giornata spicca il pirotecnico 4-3 del Deportivo all'Estadio Mendizorrotza, con quattro gol già nel primo tempo: padroni di casa avanti con Rioja, poi l'autorete di Abqar e il guizzo di Lamela che ribaltano il risultato prima del 2-2 di Duarte al tramonto del primo tempo. Nella ripresa, la doppietta in 5' di Kike Garcia (tra il 54' e il 59') che indirizza la gara. I campioni dell'Europa League accorciano le distanze con il gol di Rafa Mir, a recupero inoltrato, che però non cambia le sorti del match.