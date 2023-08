Il solito Bellingham guasta la festa del centenario al Celta: 1-0 per il Real Madrid

VIGO (SPAGNA) - Una rete solitaria dell’implacabile Jude Bellingham regala il terzo successo di fila al Real Madrid di Ancelotti. Festa del centenario del Celta guastata, così, per il i tifosi galiziani accorsi a Balaidos. A rendere dolceamaro il successo dei blancos, un problema muscolare sofferto da Vinicius nei primissimi scampoli e un rigore fallito dall’altro brasiliano Rodrygo. Real, comunque, a punteggio pieno

TUTTO SULLA LIGA Novità Kepa Alla terza trasferta di fila, concordata per portare avanti il restyling del Santiago Bernabeu, il Real di Carlo Ancelotti si presenta con la novità Kepa Arrizabalaga, tra i pali, al posto del secondo Lunin, che aveva sostituito il lungodegente Courtois nelle prime due vittoriose visite ad Athletic Bilbao e Almeria. Per il resto, confermato Rudiger come vice Militao al fianco di Alaba, nel cuore della difesa, e l’aitante rombo di centrocampo formata da Tchouameni, Valverde, Camavinga e Bellingham, con quest’ultimo che si posiziona come vertice alto, alle spalle di Rodrygo e Vinicius. Di nuovo panchina, pertanto, per Luka Modric. Rafa Benitez, reduce dalla sconfitta interna con l’Osasuna e il pari esterno con la Real Sociedad, risponde con un terzetto di centrali, protetto da una solida linea di centrocampo al servizio dei due attaccanti Iago Aspas e Jorgen Strand Larsen.

Piove sul bagnato Decisamente più Celta che Real nell’accidentato primo tempo, che si apre con una contestatissima rete annullata ai locali. A segno andrebbe Jorgen Strand Larsen, con una deviazione sotto porta. Il signor Diaz de Mera Escuderos, richiamato dal Var, però, annulla tutto per un presunta carica dello stesso centravanti norvegese a Kepa, a inizio giocata, per la la disperazione di Benitez. Poco dopo, a disperarsi è Ancelotti, che deve prendere atto dell’infortunio muscolare di Vinicius, che fa seguito alle gravi lesioni al ginocchio sofferte in questa disgraziata estate da Courtois e Militao. Spazio, così, a Joselu, ma a rendersi pericolosi sono i galiziani, con Mingueza e, soprattutto, Bamba, che allarga di un nulla il tiro a giro. Nel finale della frazione, ko pure Franco Cervi tra i padroni di casa, sempre per un problema muscolare.

L’implacabile Bellingham Nella ripresa, il Real parte con più decisione e aumenta la pressione, ma l’ordinatissimo Celta sembra reggere. Varcata l’ora di gioco, così, Ancelotti lancia nella mischia Modric e Kroos per Camavinga e Tchouameni. Si arriva così, alla metà della seconda frazione, quando viene concesso ai blancos un rigore per un contatto tra Rodrygo e il portiere di casa Ivan Villar, che pare arrivare sul pallone. Il direttore di gara non ne vuol sapere e sul dischetto si presenta lo stesso Rodygo, che però si vede neutralizzare l’esecuzione da una prodezza dell’estremo difensore locale. Villar, però, non può nulla, al 36’, quando appare a centro area Bellingham, che insacca di testa il gol partita. 4º gol in 3 partite per l’ex Borussia Dortmund e 3º successo in altrettante gare per il Real, che consolida, così, il primato in classifica. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA