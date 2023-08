Liga, perde ancora il Siviglia. Muriqi sbaglia un rigore: Maiorca ko

SIVIGLIA (SPAGNA) - Tre sconfitte su tre gare disputate per il Siviglia . I campioni dell' Europa League crollano in casa contro il Girona : 2-1 per la squadra ospite che, nella terza giornata di Liga , ammutolisce il ' Ramon Sanchez Pizjuan ' con le reti di Herrera (16') e Garcia (56'). Nel mezzo il momentaneo pareggio di Gudelj che aveva illuso gli andalusi di Mendilibar . Esultano invece i catalani che salgono al secondo posto, a quota 7 punti, alle spalle della capolista Real Madrid .

Kaiky salva l'Almeria, Muriqi sbaglia un rigore

Nelle altre due sfide della terza giornata di Liga, spicca il pareggio per 1-1 tra Cadice e Almeria. Padroni di casa avanti con Hernandez al 59', pari degli ospiti con Kaiky al 95'. Un rosso anche per parte nell'Almeria espulso Gonzalez per doppio giallo al 50', nel Cadice rosso diretto San Emeterio a tempo praticamente scaduto. Quattro punti in classifica per il Cadice, uno per l'Almeria. Conquista i primi tre punti, invece, il Granada che supera 3-2 il Maiorca con le reti di Rubio, Zaragoza e Uzuni (su rigore). Agli ospiti, che sbagliano un rigore con l'ex Lazio Muriqi, non bastano gli acuti di Prats e Costa.

