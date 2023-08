Liga, Osasuna corsaro a Valencia. Athletic Bilbao, che rimonta!

VALENCIA (SPAGNA) - Vittoria in trasferta per l'Osasuna che espugna il 'Mestalla' battendo il Valencia: 2-1 il finale al triplice fischio. Primo tempo di marca ospite con Oroz che, dagli undici metri, spiazza Mamardashvili al 24'. Nella ripresa, i padroni di casa spingono e trovano il pareggio all'80' con Duro. L'Osasuna non si lascia intimorire e in pieno recupero, al 95', Vidal mette a segno la rete decisiva. L'Osasuna balza così a quota sei punti nella classifica della Liga e aggancia la formazione di Baraja.