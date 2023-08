Atletico Madrid show, 7-0 al Rayo Vallecano: gol e ko per Depay, doppietta di Morata

MADRID (SPAGNA) - Show dell'Atletico Madrid nell'ultimo match della terza giornata di Liga, vinto 7-0 sul campo del Rayo Vallecano che era partito con due successi. Tre punti pesanti per i 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone, che raggiungono al secondo posto il Barcellona e il sorprendente Girona a -2 dal Real Madrid (capolista a punteggio pieno) ma ora sono in ansia per le condizioni di Depay, costretto da infortunio a lasciare il posto a Morata al 35'. Proprio l'olandese, dopo il gol segnato in avvio da Griezmann (2'), aveva trovato il raddoppio al 16' di un primo tempo chiuso sul 3-0 grazie all'ex udinese Molina (36'). Il tris non basta all'Atletico che nella ripresa dilaga con una doppietta dello stesso Morata (73' e 84') e le reti di Correa (79') e Llorente (86').