Liga, il Cadice batte il Villarreal, colpo esterno del Celta ad Almeria

CADICE (Spagna) - Il Cadice conquista il secondo successo stagionale e sale momentaneamente al quinto posto in classifica. Vittoria in trasferta per il Celta Vigo che in Andalusia supera l'Almeria dopo una sfida ricca di gol.

Cadice-Villarreal 3-1, la partita

CADICE - I padroni di casa vincono in rimonta ribaltando il risultato iniziale. Gli ospiti trovano il vantaggio dopo dieci minuti con l’attaccante norvegese Sorloth, ma il Cadice riporta il risultato in parità grazie a un gol di Ramos. Il Villarreal resta in dieci uomini per l’espulsione del centrocampista Pedraza, allontanato dal direttore di gara per condotta antisportiva. Il Cadice ne approfitta, e raddoppia alla mezz’ora grazie a un rigore di Machis. In avvio di ripresa l’attaccante sudamericano firma il terzo gol blindando il successo degli andalusi.

Cadice-Villarreal, risultato e tabellino

Almeria-Celta Vigo 2-3, la partita

ALMERIA - Il Celta Vigo trova in extremis il successo in Andalusia. Gli ospiti vanno in vantaggio con Nunez a metà primo tempo, e raddoppiano dieci minuti dopo con l'attaccante norvegese Larsen. Nonostante il doppio vantaggio, il Celta non riesce a frenare la reazione dell'Almeria: i padroni di casa rientrano in partita grazie alla rete del difensore Akieme, poi trovano il pareggio con Arribas. Ma nel finale, gli ospiti trovano ancora il guizzo vincente grazie allo svedese Swedberg che regala al Celta Vigo un successo in extremis.

Almeria-Celta Vigo 2-3, cronaca e tabellino