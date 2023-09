Bellingham come Cristiano Ronaldo: l'impatto al Real Madrid è da record

Ne ha segnato un altro. Jude Bellingham continua a essere decisivo dal suo arrivo a Real Madrid, con cui ha già realizzato 5 gol e 1 assist nelle prime quattro partite. E soprattutto, è riuscito a segnare in ognuna delle gare giocate. Per i tifosi dei Blancos è già diventato un idolo e per Carlo Ancelotti sarà il perno della squadra durante questa stagione. Ma il suo rendimento va oltre il nuovo club: con la rete messa a referto contro il Celta Vigo, Bellingham è nella storia della Liga.

Real Madrid, che impatto Bellingham! Da record come Cristiano Ronaldo

Nell'ultima sfida di campionato contro il Celta Vigo, Bellingham è riuscito a realizzare il gol del definitivo 1-0. E così il centrocampista inglese si è inserito in una speciale graduatoria in cui rientra anche Cristiano Ronaldo. Nel 21esimo secolo, infatti, solo altri tre giocatori oltre lui hanno segnato in ognuna delle prime quattro partite dal proprio arrivo in Liga. Nel 2009 sia Ibrahimovic che il pluricampione portoghese ebbero la possibilità di dare il via a questa speciale classifica. Nel 2011, invece, è stato il turno con Fabregas: anche lui come lo svedese riuscì ad andare in gol nelle prime quattro con il Barcellona. E ora è il turno di Bellingham, che pareggia il conto con i rivali catalani.