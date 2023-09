Lewandowski riporta il Barcellona a -2 dal Real Madrid

PAMPLONA (SPAGNA) - A un settimana dal pirotecnico 4-3 di Villarreal , Robert Lewandowski si conferma il matchwinner del Barça , guadagnandosi e realizzando il rigore che decide la sfida del El Sadar. Blaugrana avanti, allo scadere del primo tempo, con Koundé . Nella ripresa, dopo il momentaneo pari del Chimy Avila , il centravanti polacco regala la vittoria ai catalani. Primi minuti in campo per i due nuovi acquisti, Joao Cancelo e Joao Felix .

Il solito Lewandowski

Pronti, via e il Barça coglie subito un palo clamoroso con Frenkie de Jong, poi Lewandoski non approfitta della ribattuta, sparando fuori con la porta spalancata. I navarri rispondono, alla mezz’ora, con un tiro a botta sicura di Oroz, neutralizzato dal reattivo Ter Stegen. Quando tutto faceva pensare a un nulla di fatto, al termine della prima frazione, spunta la testa di Koundé, che sblocca il risultato con un imperioso stacco aereo. Ad inizio ripresa, spazio per Joao Cancelo, che rileva Sergi Roberto. A segnare, però, sono i locali, con un sinistro da urlo da fuori area dell’altro subentrato Chimy Avila, che non lascia scampo a Ter Stegen. Xavi decide di lanciare anche Joao Felix, ma a risolvere tutto ci pensa il solito Lewandowski, che si guadagna e realizza il rigore del definitivo 2-1. Espulso Catena, per il fallo sul centravanti polacco. Risultato che permette al Barça, così, di riportarsi a due lunghezze dal Real Madrid, ora che arriva la sosta.

CLASSIFICA LIGA