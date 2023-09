Gavi, spinte shock su Lewandowski: cos'è successo durante Osasuna-Barcellona

PAMPLONA (Spagna) - A volte la tensione gioca brutti scherzi, ed è quello che è capitato al giovane centrocampista del Barcellona Gavi nella trasferta a Pamplona contro l’ Osasuna . La partita non è semplice, gli ospiti trovano il vantaggio, ma i padroni di casa a un quarto d’ora dal termine riportano il risultato in equilibrio mettendo a rischio il successo dei catalani. Ma a cinque minuti dal termine, arriva l’ episodio che decide la partita .

L’azione di Lewandowski

L’ex centravanti del Bayern Monaco Lewandowski trova il giusto inserimento in area, un difensore lo atterra e l’arbitro concede il rigore. A quel punto, Gavi - preso dall’euforia - va verso l’attaccante polacco che è a ridosso della linea di fondo, e per esultare con lui, lo inizia a prendere a spintoni. Lewandowski non reagisce, resta impassibile: sa che la partita ancora non è vinta. E soprattutto deve ancora calciare il calcio di rigore che il direttore di gara ha appena assegnato. Il polacco dal dischetto non fallisce. Ora Gavi può esultare sul serio.