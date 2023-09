Barcellona, vendesi resti del Camp Nou: prezzo shock per un ciuffo d'erba

ROMA - Il Barcellona "vende" il Camp Nou . O meglio: pezzi del Camp Nou . Il vecchio impianto dei blaugrana, infatti, è in fase di smantellamento. I lavori sono ormai in fase avanzata, tanto che Relevo paragona le condizioni dello stadio al Colosseo di Roma. Ma la demolizione, che sicuramente tocca anche i sentimenti dei tanti tifosi che hanno vissuto lì numerose emozioni. Ma le parti del vecchio stadio, continueranno a vivere.

Quali sono i prezzi per i ciuffi d'erba del Camp Nou?

Se infatti il Barcellona giocherà nel nuovo impianto in fase di costruzione i resti del vecchio stadio sono stati messi in vendita. Il club blaugrana ha infatti allestito sia uno stand nei pressi del Camp Nou, sia una sezione del proprio shop online dove è possibile acquistare souvenir del vecchio impianto. Opzioni per tutte le tasche, visto che i prezzi oscillano da un minimo di 20 euro, dal modellino in scala dello stadio (con erba vera), pezzi delle reti, fino ad arrivare a quella che viene definita nello shop ufficiale del Barça "l'ultima erba dello stadio", in una elegante cornice, al costo di 419,99 euro. L'erba, come dimostra la firma di un notaio, è originale.