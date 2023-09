Vidal, le frasi contro il Real Madrid fanno infuriare i tifosi

ROMA - Non ha bei ricordi del Real Madrid, Arturo Vidal: il cileno, dal proprio canale Twitch ha infatti attaccato pesantemente gli arbitraggi dei numerosi precedenti con i blancos: "A volte non so nemmeno in quale partita ci sia stata una polemica specifica con il Real Madrid..." "Col Real ho vissuto tante rapine nella mia carriera che a volte dimentico i dettagli". E così Vidal arriva ad affermare senza mezzi termini: "Hanno derubato molte volte le mie squadre", ha commentato il cileno.