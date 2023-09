Liga, Alvaro Garcia trascina il Rayo Vallecano: 2-0 sull'Alaves

MADRID (Spagna) - Il Rayo Vallecano torna a vincere in casa e si riscatta dalla sconfitta per 7-0 contro l'Atletico Madrid arrivata prima della sosta davanti ai propri tifosi. Ci riesce a scapito dell'Alaves, che non ha ancora ottenuto punti in trasferta in questa stagione, al termine di una partita vibrante, molto equilibrata e segnata dall'acquazzone che ha colpito Vallecas nella seconda parte del match. Grande trascinatore della partita è stato Alvaro Garcia, autore del rigore dell'1-0 e dell'assist per la rete che ha chiuso l'incontro nel finale, quello di Jorge de Frutos.