Cancelo: "City miglior squadra al mondo, ma il Barcellona era il mio sogno"

Joao Cancelo all'età di 29 anni, riducendosi lo stipendio, ha scelto di ripartire dal Barcellona nonostante "il Manchester City sia la squadra migliore del mondo" . Ne è consapevole il terzino portoghese che in un'intervista al Mundo Deportivo racconta la sua scelta in estate di ripartire dal Barcellona: " Ho sempre desiderato venire a giocare qui e sono molto felice, mi sto divertendo tanto, i compagni mi stanno aiutando a inserirmi".

Barcellona, parla Cancelo: "La mia vita è un rischio"

Cancelo è tornato a parlare della sua scelta di ripartire dalla Liga, ma per il City spende parole d'elogio: "La mia vita è sempre stata un rischio. Ringrazio tutti al City, dallo staff a Guardiola, so bene che oggi sono la miglior squadra al mondo, ma quando ti chiama il Barcellona devi accettare". Gli obiettivi sono chiari: "Vogliamo vincere il campionato ma ho grande entusiasmo anche per la Champions League" ha concluso l'ex terzino di Inter e Juventus.