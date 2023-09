Liga: il Girona si prende la vetta, solo un pari per il Siviglia

GIRONA (SPAGNA) - Il Girona non si ferma e infila la quinta vittoria di fila in campionato battendo 5-3 il Maiorca nella 6ª giornata della Liga, prendosi momentaneamente la vetta della classifica a +2 sul Real Madrid impegnato domani (24 settembre) nel derby in casa dell'Atletico e a +3 sul Barcellona (in campo sempre oggi contro il Celta Vigo di Rafa Benitez). L'ex laziale Muriqi illude gli ospiti sbloccando il risultato su rigore al 4', poi si scatenano i padroni di casa che trovano la via del gol con Lopez, Dovbyk su rigore, Martin ed Herrera. Nella ripresa Savio al 12' aumenta ancora il bottino calando la cinquina, nel finale la doppietta di Prats rende solo meno amara la sconfitta del Maiorca, che resta fermo a 5 punti in classifica.