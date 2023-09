Ancelotti, numeri record col Real: meglio di lui solo Munoz

E' sicuramente tra gli allenatori italiani più vincenti di sempre, soprattutto all'estero. Carlo Ancelotti ha iniziato bene la sua quinta stagione alla guida del Real Madrid. E ovviamente, a dirlo sono i numeri. In attesa del derby contro l'Atletico, i blancos hanno infilato 5 vittorie in altrettante partite in Liga e una all'esordio in Champions. Insomma, tanta roba. Numeri pazzeschi, che collocano Ancelotti al secondo posto tra gli allenatori, nella classifica delle vittorie (174) nella storia del Real Madrid. Davanti a lui solo Miguel Muñoz, che però è difficilissimo da raggiungere visto che sulla panchina del Madrid ha ottenuto ben 357 vittorie. Al terzo posto un'altra conoscenza del calcio italiano: Zinedine Zidane con 172.