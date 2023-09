Ancelotti batte Zidane: i numeri da record fanno la storia del Real Madrid

Carlo Ancelotti sempre più nella storia del Real Madrid . L'allenatore dei Blancos è alla quinta stagione sulla panchina degli spagnoli. Un campionato, due Champions League e due Mondiali per Club: eppure l'italiano continua a far registrare numeri da record con il Real Madrid .

Ancelotti supera Zidane: la classifica

Ancelotti, grazie alla vittoria in Champions League contro l'Union Berlino e a quella in campionato contro la Real Sociedad, è arrivato a quota 174 successi con i Blancos. Meglio di lui ha fatto solamente Miguel Muñoz con 357 vittorie. Alle spalle dell'ex Napoli c'è Zinedine Zidane: terzo posto per il francese con 172 partite vinte.