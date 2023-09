Bufera Simeone, il gesto del figlio ai tifosi del Real Madrid fa scoppiare la polemica dopo il derby

MADRID (SPAGNA) - Dopo il rocambolesco pari in Champions League contro la Lazio del 'goleador' Provedel è arrivata una notte di festa per l'Atletico, che ha travolto il Real Madrid nel derby di Liga giocato tra le mura amiche del 'Metropolino' . Un 3-1 che ha fatto discutere i tifosi sui social, dove è divenuto virale un video che vede protagonista Gianluca Simeone , figlio del tecnico biancorosso Diego Pablo e fratello di Giovanni, attaccante del Napoli .

Atletico Madrid-Real Madrid 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Derby di Madrid, il figlio di Simeone scatenato in tribuna

Il secondo genito del 'Cholo', presente in tribuna, si è letteralmente scatenato al gol del momentaneo 2-0 firmato da Griezmann, lasciandosi andare a dei gesti offensivi (tra i quali quello dell'ombrello) nei confronti dei sostenitori del Real Madrid. Un atteggiamento che ha provocato una bufera in rete dove l'ex attaccante del Gimnasia di La Plata, oggi in forza al Club Deportivo Tudelano, è stato fortemente criticato dal popolo 'blanco' e difeso ovviamente dai tifosi dell'Atletico. Dopo il 3-1 del campo insomma il derby ha avuto un'appendice sui social, dove probabilmente si continuerà a discutere ancora a lungo. In attesa del prossimo episodio...