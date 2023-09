Liga, Siviglia a valanga sull'Almeria: in gol Suso e Lamela

Siviglia-Almeria 5-1: cronaca, statistiche e tabellino

'Manita' del Siviglia, Almeria travolto

Micidiale l'uno-due con cui i padroni di casa indirizzano già in avvio la sfida del 'Ramon Sanchez-Pizjuan', andando a segno prima con En-Nesyri (7') e subito dopo con Lukebakio (8'). Al 38' arriva poi il tris dell'ex milanista Suso e si va al riposo sul 3-0 solo grazie alle parate dell'ex portiere laziale Maximiano, che limita il passivo per gli ospiti (ultimi in classifica). Nella ripresa però c'è gloria anche per l'ex romanista Lamela (51') e dopo la rete segnata da Suarez su rigore per l'Almeria (71') è Kike Salas a firmare nel recupero (92') il definitivo 5-1.

