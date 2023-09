"Sergio Ramos, rapina shock durante una partita: presenti i quattro figli"

Sergio Ramos, rapina shock in casa

Durante la rapina il difensore spagnolo era impegnato con il suo Siviglia in Champions League, in casa contro il Lens (partita poi terminata 1-1). Assente dall'abitazione anche la moglie Pilar Rubio, per motivi professionali. Erano presenti invece i quattro figli, vittime dell'aggressione ma che non hanno riportato ferite. Sempre secondo quanto riprotato dal quotidiano 'Abc', il bottino dei ladri consiste in gioielli, orologi di lusso e contanti, ma non è stato specificato il valore totale degli oggetti rubati.