Liga, Girona da sogno: 2-1 al Villarreal e storico primato

VILLARREAL (SPAGNA) - Prosegue il momento d'oro del Girona: i catalani vincono 2-1 sul campo del Villarreal e conquistano la vetta solitaria della Liga. Nel match dell'Estadio della Ceramica, valido per la 7ª giornata del campionato spagnolo, gli uomini di Michel vanno sotto a inizio ripresa per effetto del rigore trasformato da Parejo (49') ma non si scompongono e rimontano grazie alle reti di Dovbyk (56') e dell'ex Barcellona Eric Garcia (61'). Il Girona sale così a quota 19 punti, tallonato dal Real Madrid, secondo a 18 e vittorioso per 2-0 sul neopromosso Las Palmas.