Tebas e la pressione del Real Madrid sugli arbitri: "Non c'è fair play"

MADRID (Spagna) - Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha criticato il "modus operandi" Real Madrid. In particolar modo quello della tv ufficiale del club madrileno, Real Madrid TV, dopo il derby perso con l'Atletico Madrid domenica scorsa. Interpellato a tal proposito, si legge su Mundo Deportivo, Tebas ha spiegato: "La Real Madrid TV è un canale soggetto ad amministrazione e di servizio pubblico. Come lo usa il Real Madrid? Non oso dire che stia adulterando la concorrenza, ma ciò che fanno non rientra nei canoni del fair play sportivo. Soprattutto nei resoconti prima delle gare, dove usano certi aggettivi... io non conosco le intenzioni del Real con quelle immagini - conclude Tebas - ma di certo manca il fair play che un servizio pubblico dovrebbe avere".