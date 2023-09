"Real Madrid, il successore di Ancelotti sarà De Zerbi"

ROMA - Roberto De Zerbi è il favorito per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: secondo la stampa britannica, l'attuale manager del Brighton è in vetta alle preferenze di Florentino Perez per guidare le merengues il prossimo anno. A prescindere dai risultati di quest'anno, Ancelotti è in scadenza di contratto a Madrid il prossimo giugno, e per la sua successione è già iniziata una corsa tra i migliori tecnici in circolazione, che vede De Zerbi nettamente in vantaggio. Tra i nomi che circolano al Bernabeu come possibile alternativa - scrive oggi il Daily Mail - c'è anche quello dell'ex Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen.