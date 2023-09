Liga, Celta solo un punto con l'Alaves, pari tra Granada e Betis

Celta Vigo-Alaves 1-1

A Vigo i padroni di casa passano in vantaggio dopo trentacinque minuti grazie a un’autorete di Marin. La squadra allenata da Rafa Benitez sembra controllare la partita, ma a metà ripresa resta in dici per l’espulsione - doppio giallo - del centrocampista De la Torre. A quel punto, i biancocelesti si scompongono, e l’Alaves trova un insperato pareggio con Samu che capitalizza al meglio un assist di Javi Lopez. Il Celta resta a ridosso della zona salvezza, per l’Alaves è un punto che muove la classifica, comunque avara di punti.

Celta Vigo-Alaves 1-1, tabellino e statistiche

Granada-Betis Siviglia 1-1

Il Granada non va oltre l’uno a uno contro il Betis. Gli ospiti trovano il vantaggio in avvio di ripresa grazie al gol di Diao. La rete del Betis scuote i padroni di casa che pareggiano grazie a un gran gol del bomber argentino Boye, servito al meglio da Zaragozza. Il risultato finale non accontenta nessuno; il Betis resta inchiodato a metà classifica mentre il Granada - quattro punti in sette partite - rimane in fondo alla classifica.

Granada-Betis Siviglia 1-1, tabellino e statistiche