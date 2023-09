Barcellona-Siviglia, alta tensione: lite clamorosa per il caso Negreira

Il comunicato del Siviglia: cosa è successo?

A gettare benzina sul fuoco, poche ore prima del match (poi vinto dal Barcellona 1-0 con autorete di Sergio Ramos), è stato un durissimo comunicato del Siviglia che ha rifiutato di prendere parte al consueto pranzo istituzionale tra le dirigenze; in seguito, il club andaluso non ha presentato nessun dirigente in tribuna d'onore, in segno di protesta. Nel comunicato il Siviglia "Mostra la sua totale indignazione e il suo rifiuto delle pratiche messe in atto dagli ex dirigenti del Barcellona accusati del caso Negreira, pratiche che presumibilmente costituiscono un crimine", spera "che per il bene della competizione tutte le responsabilità nel caso Negreira vengano risolte secondo le ultime considerazioni del giudice". e confida "nel fatto che fatti come quelli presumibilmente accaduti non si ripeteranno e che gli organi federativi competenti garantiranno, d’ora in poi, la pulizia di tutte le competizioni, nelle quali ha gareggiato anche il Siviglia nei periodi indagati contro il Barcelona". Per tutti questi motivi, il Siviglia "ha sospeso gli atti del protocollo corrispondenti alla partita della Liga di venerdì 29 settembre tra il Barça e il Siviglia e annuncia l’assenza di rappresentanza nel palco dello stadio Montjuic".

Qual è stata la replica del Barcellona?

Non si è fatta attendere molto la replica, altrettanto dura, dei blaugrana, sempre a suon di comunicati. Il Barcellona, si legge, "vuole manifestare pubblicamente il suo rifiuto di un attacco ingiustificato e inappropriato da parte del Siviglia, club che oggi ha rifiutato di sedersi al tavolo del pranzo istituzionale prima della partita di stasera allo Estadi Olímpic Lluís Companys, dove i loro rappresentanti si sono rifiutati di presenziare al palco onorario". Secondo il Barcellona, il "caso Negreira" "non può servire da scusa per tali azioni poiché la procedura giudiziaria si trova in una fase investigativa molto prematura", definendo "incongrua" l'azione del Siviglia "poiché, da un lato, menziona la presunzione di innocenza e dall’altro nega il suo esercizio al Barcelona nel procedimento giudiziario attualmente in corso". Infine, la dura conclusione: "Considerata questa posizione inammissibile e ingiustificata del Siviglia, il Barcellona considera interrotti tutti i rapporti con l’istituzione del Siviglia, fin quando non rettificherà la sua posizione attuale".