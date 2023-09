Guardiola sul caso Negreira: "Il Barcellona ha vinto perché..."

ROMA - Non è certo passato sotto traccia il " caso Negreira" nel mondo del calcio: e non solo in casa Barcellona , con il club blaugrana che ultimamente è stato protagonista di una lite a suon di comunicati stampa con il Siviglia che ha addirittura portato all'interruzione dei rapporti istituzionali tra le due società. L'onda lunga del caso approda anche il Inghilterra dove, sull'argomento, è intervenuto anche Pep Guardiola , oggi allenatore del Manchester City ma ex tecnico dei blaugrana dal 2008 al 2012.

Cosa ha detto Guardiola sul caso Negreira?

Se il City si prepara ad affrontare il Wolverhampton, nella conferenza stampa che precede il match non poteva mancare una domanda a Guardiola sul caso Negreira. L'allenatore del City ha replicato così: "E' un po' quello che è successo al City quando tutti ci accusavano di aver fatto qualcosa di sbagliato, lasciamo che la giustizia faccia il proprio corso", ha esordito Guardiola, che poi è entrato nel dettaglio: "Non ho visto né ho letto molto, perché sono al di fuori. Da quello che ho capito sembra che il Barcellona abbia pagato gli arbitri per ottenere favori. Ma io non ho mai visto il Barcellona farlo, per questo preferisco attendere prima di esprimere una mia opinione, perché ora il Barcellona si difenderà: lo farà e vedremo". Guardiola, che con il Barcellona ha vinto numerosi titoli, aggiunge che "La cosa di cui sono certo è che il Barcellona ha vinto e per vincere in Spagna devi essere migliore dei tuoi avversari. Di questo sono certo, perché ero lì. Quando abbiamo vinto è stato perché siamo stati molto migliori dei nostri avversari. Ma ora la giustizia deciderà cosa è realmente accaduto".