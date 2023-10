Modric e la tentazione Miami: offerta da Beckham... e Messi

MADRID (Spagna) - Luka Modric potrebbe lasciare il Real Madrid, addirittura già nel prossimo mercato invernale. Il centrocampista croato, infatti, sarebbe deluso dal poco minutaggio concesso da mister Ancelotti. In particolar modo nelle ultime due gare in cui Modric non ha giocato un solo minuto. La scorsa estate il centrocampista aveva già ricevuto ricchissime offerte dall'Arabia Saudita, ma ora ne è arrivata un'altra dagli Stati Uniti.