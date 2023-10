L'incredibile racconto del tifoso dell'Athletic circondato dagli avversari

Foto e video sono diventati virali e probabilmente rimarranno nella storia del derby basco tra Real Sociedad e Atlhetic Bilbao . E se la ricorderà bene il tifoso del Bilbao "protagonista" solitario in mezzo alla baldoria dei tifosi di casa che saltano e cantano vista la vittoria per (3-0).

Un derby entusiasmante e sentito

Bilbao e Donostia San Sebastián distano 77 chilometri, le due squadre seppure non condividendo una città, quando si incontrano danno scena ad una delle partite più entusiasmanti della Liga e così è stato sabato sera, con la Real Sociedad che si è imposta con un tris di reti. Lo spettacolo c'è stato ovviamente anche sugli spalti. Come accennato infatti, un tifoso dell'Athletic Bilbao è diventato in pochissimo tempo un fenomeno virale, quando le telecamere lo hanno immortalato mentre si trovava solo e sorridente circondato dall'onda impressionante dei tifosi biancoblù che abbracciati e di spalle saltavano e cantavano per festeggiare. Una sequenza incredibile che sintetizza la sportività nella sua massima espressione, nonostante la grande rivalità che esiste tra i due club baschi.

Il tifoso del Bilbao: "Non sono un attore..."

Il ragazzo in questione si chiama Jon Azanza e ieri ha voluto smentire i complottisti che avevano instillato sospetti. "Avevo accanto un amico della Real Sociedad -dice- e ho chiesto prima di entrare se con la maglia del Bilbao ci fosse stato qualche problema. Mi è stato detto di no e quindi sono andato. Nessuna messa in scena. Ho visto. che il cameraman si stava concentrando su di me… e gli ho sorriso. Non sono un attore!".