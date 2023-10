Real Madrid, doppio Bellingham, poker all’Osasuna e primato consolidato

MADRID (SPAGNA) - Tutto facile per il Real Madrid, che chiude il suo intensissimo tour de force di sette partite in venti giorni imponendosi in scioltezza sull’Osasuna. Gara messa subito in discesa dal puntualissimo Bellingham, che sblocca tutto dopo appena una manciata di minuti. Nella ripresa, i blancos prendono il largo, ancora con Bellingham, con Vinicius e Joselu. Risultato che permette alla capoclassifica, reduce dal prezioso successo al Diego Armando Maradona di Napoli in Champions, di allungare di 4 punti sul Barça, che domani visita il Granada. Due, invece, le lunghezze di vantaggio sul Girona, che nel primo pomeriggio ha vinto a Cadice grazie a un gol solitario di Aleix Garcia.

TUTTO SULLA LIGA Retroguardia d’emergenza Difesa tutta reinventare per Ancelotti che, privo del lungodegente Militao e dello squalificato Nacho e con il convalescente Alaba che non recupera, scommette sul riadattato Tchouameni come accompagnante di Rudiger nel cuore della difesa. Qualche metro più avanti, dopo tre partenze dalla panchina, si rivede Modric dal primo minuto, insieme a Camavinga, spalleggiati da Valverde e l’intoccabile Bellingham. Davanti, accanto a Vinicius, c’è Joselu, con Rodrygo che rifiata. Lo squalificato Jagoba Arrasate, costretto a seguire la gara dagli spalti, dà istruzioni al vice Bittor Alkiza di puntare su una difesa a cinque, con l’ex Crotone e Sampdoria, Ante Budimir, come unico referente offensivo.

Hey Jude! Il Real, con Modric che supporta Camavinga alla regia, parte col piglio giusto e, prima dello scoccare del 10’, si porta già avanti col solito Jude Bellingham, che insacca con tutta la tranquillità del mondo, dopo un’intelligente sponda di Carvajal in area. Nei minuti successivi, i blancos si limitano a gestire, confezionando solo una seconda occasione, sprecata da Vinicius. Sfiora il pareggio, al termine della prima frazione, l’Osasuna, con una sorta di rigore in movimento di Budimir, che liberato all’altezza del dischetto da un velo di Torrò, manca clamorosamente il bersaglio.

Poker blanco La ripresa si apre con un diagonale di Joselu che esce di un soffio. Raddoppio rimandato di pochi minuti e realizzato, manco a dirlo, dal solito Bellingham, che dopo un triangolo in area con Valverde, infila nuovamente l’incolpevole Sergio Herrera e completa, così, la sua doppietta. E salgono a 8 i gol in Liga per l’inglese. Alla festa si unisce anche Vinicius, che al 20’, lanciato in verticale dall’ottimo Valverde, si toglie lo sfizio di mettere a sedere il portiere ospite, prima di insaccare il suo secondo gol nel torneo. A calare il poker, poi, ci pensa Joselu, che imbeccato dallo stesso Vinicius, realizza il suo 5º gol alla 5ª da titolare. Il centravanti della Nazionale spagnola, nel finale, spreca la possibile doppietta personale, facendosi respingere da Sergio Herrera un rigore provocato da un fallo di mano di David Garcia. Vetta assicurata per i blancos, prima della sosta. CLASSIFICA LIGA

