"Brahim Diaz sceglie la nazionale del Marocco: giocherà la Coppa d'Africa"

ROMA - Brahim Diaz sceglierà la nazionale del Marocco: secondo quanto riportato da Marca, che a sua volta parla di fonti vicine alla federcalcio marocchina, l'ex Milan (attualmente giocatore del Real Madrid ), sarebbe agli ultimi dettagli per indossare la maglia della selezione nordafricana. Una notizia confermata anche dal portale afrik-foot, che riporta le dichiarazioni del portavoce della Federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf: "Brahim Diaz vuole partecipare al la Coppa d'Africa ma deve affrontare gli ostacoli del suo club, il Real Madrid". Certo è che se Brahim Diaz partecipasse alla competizione, i blancos lo perderebbero a gennaio, periodo in cui il calendario, sottolinea Marca, è pieno di impegni.

Brahim Diaz può giocare con il Marocco?

Brahim Diaz è stato nazionale spagnolo in tutte le categorie, esordendo anche con la nazionale maggiore nel giugno 2021, contro la Lituania, trovando anche la via del gol nel 4-0 finale. Allora fu convocato a seguito della positività di Sergio Busquets nel ritiro degli spagnoli che costrinse l'allora ct Luis Enrique a rimpolpare la rosa chiamando un nutritissimo gruppo di nazionali Under 21. Ma è stata l'unica apparizione di Brahim Diaz con la nazionale maggiore: l'ex Milan, con doppio passaporto, può quindi ancora scegliere il Marocco, visto che i giocatori con doppia nazionalità possono cambiare selezione a patto che non abbiano giocato più di tre volte per una nazionale prima di compiere 21 anni.