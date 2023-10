Liga, l'ex Roma Mayoral salva il Getafe. Ok la Real Sociedad

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Successo di misura per la Real Sociedad nella decima giornata della Liga: l'eurorivale dell'Inter in Champions League vince 1-0 in casa contro il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi: a decidere il match un guizzo di Mendez al 64'. Con questo successo i 'Txuri-urdin' si portano a 18 punti in classifica, a +10 sul Maiorca che resta inchiodato a quota 8.