Siviglia-Real, che bufera! Insulti razzisti e rissa in campo: la reazione di Ancelotti

SIVIGLIA (Spagna) - La partita tra Siviglia e Real Madrid ha lasciato diversi strascichi anche dopo il fischio finale: sfida accesa, insulti razzisti per Vinicius e compagni, decisioni arbitrali discutibili. In conferenza stampa, il tecnico italiano Carlo Ancelotti non ha fatto nulla per nascondere il proprio disappunto, tuttavia mantenendo un atteggiamento dignitoso e apprezzabile nonostante il caos in campo e sugli spalti. Il Siviglia ha individuato e cacciato dallo stadio il tifoso razzista, responsabile di aver insultato Vinicius, mentre le immagini del parapiglia tra Sergio Ramos e Rudiger sono già diventate virali.