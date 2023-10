Morte Alvaro Prieto, i dubbi sulla polizia e il ritrovamento del cadavere

CORDOBA (SPAGNA) - Nonostante siano passati alcuni giorni dalla morte di Alvaro Prieto , giovane 18enne del Cordoba, restano ancora diversi interrogativi. Il corpo di Prieto è stato trovato in diretta da una tv tra due vagoni di un treno in panne, con l'autopsia che ha confermato la causa della morte del giovane: folgorazione a seguito di una scossa elettrica da 3500 volt. Le modalità del ritrovamento hanno messo sotto "accusa" le indagini della polizia, tanto che un portavoce del sindacapato JUPOL della Polizia Nazionale è apparso su "Cuatro al dia" per spiegare il caso. Nel programma, si legge su Mundo Deportivo, la giornalista Monica Sainz ha potuto parlare con Ibon Dominguez , che ha risposto ad una delle domande chiave sulla morte di Prieto: "Purtroppo capita spesso che i tempi siano lunghi, anche perchè le immagini devono essere richieste agli uffici di Polizia affinchè abbiano validità giudiziaria" ha spiegato Dominguez.

Dominguez: "La polizia ha fatto un buon lavoro"

"La polizia avrebbe potuto trovare prima il corpo se avesse avuto le immagini in anticipo?" ha chiesto la giornalista: "Difficile da sapere, adesso è facile da vedere. Ma quello che dicono i colleghi di Siviglia è che non conoscevano il punto esatto in cui si trovava il treno. Bisogna ricordare che le immagini non provengono né dalla Renfe né dall'ADIF, ma da una stazione di servizio vicina e non si con chiarezza" ha spiegato il portavoce del sindacato di Polizia che, spiega Dominguez "crede di aver fatto un buon lavoro, nonostante il brutto finale che ha avuto".