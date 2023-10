Liga, la favola Girona continua: vince e stacca Real Madrid e Barcellona

GIRONA (SPAGNA) - Il Girona sta vivendo un sogno ad occhi aperti. Nell'anticipo dell'11ª giornata della Liga, allo stadio Municipal di Montilivi, si arrende anche il Celta Vigo di Benitez per 1-0. Basta e avanza un gol al 91' di Yangel Herrera per il primato solitario a +3 sul Real Madrid e +4 sul Barcellona che domani si scontreranno nel Clasico a Montjuic. In ogni caso il Girona resterà in vetta nel campionato spagnolo.