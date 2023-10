Liga, l'Atletico di Simeone si avvicina alla vetta. Berenguer salva l'Athletic

ROMA - Dopo le emozioni del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, oggi sono scese in campo le altre partite della Liga spagnola. L'Atletico Madrid batte in casa l'Alaves (2-1) e si avvicina alla vetta. La squadra di Simeone, che in classifica supera il Barcellona di una lunghezza, gioisce grazie alle reti nel primo tempo di Riquelme e Morata. Isco salva invece il Betis, che supera l'Osasuna (2-1), rimanendo così imbattuto tra le mura amiche. Gol e spettacolo in Rayo Vallecano-Real Sociedad e Athletic Bilbao-Valencia, entrambe terminate (2-2).