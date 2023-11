Barcellona, nel nuovo Camp Nou anche uno spazio per i tifosi defunti

Novità nel progetto del nuovo Camp Nou di Barcellona . Se chi si aspettava di vedere le solite attività come negozi o aree ristoro, si sbagliava e di grosso. Nel nuovo stadio dei blaugrana infatti, troverà spazio anche un'area esclusiva in cui far "riposare" le ceneri dei tifosi defunti. Proprio così, tutto vero. Una sorta di cimitero nascosto nelle viscere dell'impianto, situato a pochi metri dal campo dove si disputeranno le partite.

Camp Nou, ecco il Memorial FC Barcelona

Lo spazio prenderà il nome di Memorial FC Barcelona e tutti i dettagli sono spiegati sul sito ufficiale del club. Sarà infatti dedicato uno spazio di circa 180 metri quadri che potrà ospitare le urne (2600 in totale) dei tifosi più devoti e che desidereranno "riposare" nella casa dei blaugrana, mentre le loro ceneri saranno nascoste dietro a dei grandi murales. Definito anche il progetto dell'area funeraria: per far collocare un'urna all'interno del nuovo Camp Nou ci vorranno dai 250 ai 6.500 euro, un prezzo che cambia in base alla durata dell'assegnazione del posto all'interno del colombario.